Также инфлюенсеры с большой аудиторией хотят поддерживать благотворительные инициативы, говорится в исследовании

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 70% активных блогеров с аудиторией свыше 1 млн человек готовы поддерживать социально значимые проекты и принимать участие в благотворительных инициативах, свидетельствуют данные исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), поступившие в ТАСС.

По данным АБА, всего число русскоязычных инфлюенсеров с аудиторией свыше 1 млн человек оценивается в 1 500 человек, из которых подробно были изучены 50 топовых блогеров, размещающих контент в Telegram, VK, Instagram (запрещен в РФ) и Youtube в период с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года. "По результатам исследования 1 100 человек (70%) из изученных инфлюенсеров принимали участие в благотворительных проектах", - отметили в Ассоциации.

Так, например, Хабиб Нурмагомедов, на которого в Instagram подписаны более 40 млн человек, активно поддерживает и является амбассадором проекта Tooba - платформы-агрегатора благотворительных фондов. Также в АБА привели в пример Ксению Собчак, которая в 2024 году запустила проект для помощи переселения жителей пострадавших населенных пунктов Белгородской области и перевела 1,5 млн рублей семьям детей, родители которых погибли в "Крокусе". Блогер Ида Галич, в свою очередь, пожертвовала 1 млн рублей жителям Курской области.

"Не остается в стороне и молодежь: популярные Twitch-стримеры Бустер и Братишкин проводили благотворительные стримы: Бустер собрал 1 млн рублей в 2024 году на помощь пострадавшим от наводнения в Орске, а Братишкин в 2025 году поддержал фонд "Подари подарок", собрав на нужды фонда 3 млн рублей", - добавили в ассоциации.

Также инфлюенсеры присоединяются к частным инициативам крупных компаний: как отметили в АБА, в акции "VK добро" в мае 2025 года по передаче нарядов выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участвовали крупные блогеры, среди которых Амина Tenderlybae, Бустер, Валя Карнавал, Лисса Авеми, ALEK , Аня Покров и Антон Шастун.