МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Решение о переименовании Волгограда в Сталинград должно быть общенациональным, оно созрело. Такое мнение высказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

"Это общенациональное решение. Я считаю, оно созрело. Я когда предложил, президент очень уважительно отнесся к этому предложению", - сказал Зюганов ТАСС

Он отметил, что данный вопрос касается не только горожан, но и всей России. "Я посмотрел опрос последний, почти 80% настаивают на этом. Это очень много. Надо прислушаться к ним", - добавил депутат.

По словам председателя партии, в названии Сталинград отражается российская история, историческая память, традиции, великие победы. "У нас беды многие начались с хрущевских глупостей, которые [Хрущев] свалил на Сталина, все проблемы и трудности, которые были. Так не делают и не поступают в истории", - подчеркнул Зюганов.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил, что решение насчет возможного возвращения Волгограду имени Сталинград должны принимать местные жители, но в целом об этом можно подумать. "Возвращение имени Сталинград сегодняшнему городу Волгограду, прежде всего, конечно, должно решаться на региональном уровне", - добавил он.