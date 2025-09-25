Власти Чукотки выделят около 1 млн рублей на проект приемных семей для пожилых

Выплата для граждан, взявших в семью пенсионеров, составляет свыше 50 тыс. рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Порядка миллиона рублей направят власти Чукотки в 2025 году на реализацию проекта по созданию приемных семей для пожилых граждан. Выплата для граждан, взявших в семью пенсионеров, составляет свыше 50 тыс. рублей, сообщила ТАСС руководитель окружного департамента социальной политики Любовь Брянцева.

"На Чукотке продолжается реализация социального проекта по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов I группы, нуждающихся в постоянном уходе. Эта инициатива направлена на укрепление общественного здоровья и поддержку самых уязвимых категорий населения, предоставляя им возможность жить в семейной атмосфере, а не в стенах учреждения. На реализацию проекта в 2025 году в региональном бюджете предусмотрено 990 тыс. рублей" - рассказала Брянцева.

По ее словам, проект предлагает взаимовыгодные условия для обеих сторон. Граждане, взявшие на себя заботу о нуждающемся, получают ежемесячную выплату. "Ее размер приравнен к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Чукотском АО и в 2025 году составляет 50 448 рублей. Это не только материальная поддержка для помощника, но и признание ценности его труда по укреплению социального здоровья общества", - рассказала руководитель профильного департамента.

Как сообщили ТАСС в окружном правительстве, для обеспечения безопасности и благополучия обеих сторон предусмотрен четкий порядок отбора. Кандидаты в помощники предоставляют в отдел социальной поддержки населения пакет документов, включая справки об отсутствии судимости и определенных заболеваний. Если приемная семья будет проживать в доме помощника, аналогичные требования распространяются на всех совершеннолетних членов его семьи, чье согласие также необходимо.

При этом, со своей стороны пожилой человек или инвалид предоставляет медицинские документы, подтверждающие необходимость ухода, и заявление об отказе от стационарных социальных услуг в пользу семейной формы проживания. Такой подход позволяет создать безопасную и комфортную среду для всех участников программы.

О социальной поддержке пенсионеров на Чукотке

В августе 2025 года на Чукотке ввели новую меру поддержки для неработающих пенсионеров. Те граждане, которых направляют на лечение в федеральные центры по профилю сердечно-сосудистых заболеваний, будут получать по 100 тыс. рублей.

Также почти 3 тыс. жителей Чукотского автономного округа получают региональную социальную доплату к пенсии, которая помогает обеспечить достойный уровень жизни пожилых граждан и социально незащищенных категорий населения. Региональная социальная доплата назначается тем пожилым гражданам, материальное обеспечение которых ниже установленного на Чукотке прожиточного минимума пенсионера.