Полномочия Михаила Носика скоро будут прекращены

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутат Совета Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаил Носик, который более трех лет живет на Украине и выполняет свои обязанности дистанционно, не вошел в состав нового созыва. Его полномочия скоро будут прекращены, сообщил ТАСС председатель Совета Аркадий Громов.

Выборы депутатов второго созыва Совета Каларского округа прошли в единый день голосования 13-14 сентября. Носик в качестве кандидата не выдвигался.

"Его срок полномочий еще не закончился. Это произойдет ориентировочно на следующей неделе, как только признают полномочия следующего созыва депутатов. Но дело в том, что мы его ограничили в праве участвовать в сессиях. В апреле или в мае мы вносили изменения в регламент и ограничили право на участие в сессиях дистанционно. Теперь дистанционно можно принимать участие, но только лишь в пределах Каларского муниципального округа", - сказал Громов.

Он также сообщил, что второй созыв совета обновился почти полностью, в новый состав вошли только три депутата из первого созыва.

О депутате

Носику 66 лет, был выдвинут на выборы депутатов Совета Каларского округа в 2020 году от партии ЛДПР. Он является гражданином РФ и длительное время проживал в Забайкалье. По словам Громова, Носик до начала спецоперации приехал на территорию Украины для прохождения лечения, а затем не смог вернутся в Россию. Более трех лет он выполнял обязанности депутата и подключался к заседаниям совета дистанционно.

Весной комиссия по этике Совета Каларского округа рекомендовала инициировать процедуру досрочного прекращения полномочий депутата из-за невозможности исполнения им своих обязанностей. Однако тогда соответствующее решение не было принято, поскольку Каларский округ относится к районам Крайнего Севера, где депутатам разрешено работать дистанционно.

Громов также пояснил, что Носик родился на Украине, является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, строителем Байкало-Амурской магистрали и пенсионером. По словам Носика, он предпринимал попытки для выезда с Украины - обращался в отделение Красного креста, МИД РФ, российское посольство в Турции и Израиле, однако найти подходящий способ для выезда из страны не удалось.