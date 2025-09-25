Основатель фонда Владимир Латка пояснил, что технология подразумевает использование специально разработанного понтона для транспортировки пластика, что позволяет очищать в существенных объемах пляжи, к которым сложно или невозможно подступиться с воды или с берега

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фонд защиты китов при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта "Чистокеан", нацеленного на решение проблемы загрязнения мирового океана, запустил технологию "Морская мягкая тропа". Первые элементы технологической цепочки были апробированы в 2024 году, а летом они подтвердили свою эффективность: благодаря использованию 12-метрового понтона "Нереис-Малыш" волонтеры экспедиции сумели очистить от пластика 14 труднодоступных пляжей на побережье Баренцева моря и вывезти с них 126 кубометров частично спрессованного пластика, сообщил ТАСС научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка.

По данным экологов, около 21 млн тонн пластикового мусора ежегодно попадает в мировой океан, небольшая его часть вместе с течением Гольфстрим переносится в Баренцево море, являющееся одним из самых высокопродуктивных морей в территориальных водах России. Пластиковый мусор, прежде всего брошенные рыболовные сети и снасти, куски полиэтилена и стройматериалы, загрязняют пляжи, убивают китов, тюленей и морских птиц, губят рыбу, снижают биологическую продуктивность океана.

"Фонд защиты китов, продолжая запущенный в 2022 году проект "Чистый териберский берег", находится в поиске реалистичного способа очистки вод и берегов морей и океанов. Мы придумали интересную социально-экономическую технологию "Морская мягкая тропа", которая может решить эту глобальную экологическую проблему, и теперь создаем, апробируем, дорабатываем технику или "звенья технологической цепочки", которые позволят эту технологию реализовать. Это интересное дело: в разработке находятся специальное комфортабельное туристическое судно, понтон-кран, специальный штормовой трап и другие элементы. Когда все элементы будут готовы, и технологическая цепочка включится в работу целиком, произойдет скачок эффективности", - сказал научный директор Фонда защиты китов.

Он пояснил, что даже и сейчас, когда проходят испытания лишь отдельные элементы, эффективность очистки командой волонтеров труднодоступных пляжей уже беспрецедентно высока. Любая технология, по словам эксперта, обречена на забвение, если она убыточна, поэтому главное в технологии "Морская мягкая тропа" - это экономическое решение, которое, как надеются в Фонде защиты китов, может быть реализовано почти во всех странах и регионах мира. Очистка океана может приносить доход, не требуя дотаций со стороны государства, это и призван доказать проект "Чистокеан".

Об эффективности технологии

Основатель фонда пояснил, что технология подразумевает использование специально разработанного в рамках программы понтона для транспортировки пластика, что позволяет очищать в существенных объемах пляжи, к которым сложно или невозможно подступиться с воды или с берега. Организация очистки - использование привлекательных для волонтеров и туристов кемпингов и качественных надувных лодок, специального всепогодного комфортабельного судна и специального наплавного понтона для быстрой и легкой перегрузки пластика на автотранспорт.

По оценкам ученых, около 70% всего пластикового мусора, сброшенного в океаны за более чем 60 лет его массового производства, сконцентрировано на труднодоступных пляжах и на прибрежных мелководьях мира. Использование первого специального понтона в ходе экспедиции этого года в Териберке на побережье Баренцева моря, участниками которой стали более 90 волонтеров и добровольцев, помогло очистить 14 труднодоступных пляжей.

"В этом году мы сделали существенный рывок в очистке побережья: расширили охват береговой линии, увеличили скорость и эффективность работы, объемы вывоза пластика. Для сравнения: если в 2022 году с дальних пляжей было вывезено 13,8 куб. метров, то в этом году объемы выросли более чем в девять раз. Но нам есть, к чему стремиться. Мы далеко не успеваем за поступлением пластика на побережье Кольского полуострова. Рассчитываем, что в ближайшие два-три года мы достроим технологическую цепочку, и наше дело начнет быстро расширяться, - отметил собеседник агентства.

Латка добавил, что успех экспедиции "Чистый териберский берег" и проекта "Чистокеан" в значительной степени обусловлен и помощью, которую оказывают власти села Териберка Мурманской области. По заявкам фонда они быстро и четко организовывают вывоз собранного пластика.