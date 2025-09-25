Это будет новое поколение "мягкой" вакцины, сообщили в НИИ ведомства

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт Роспотребнадзора завершит разработку "мягкой" вакцины против коклюша для детей в 2026 году. Об этом сообщил журналистам директор Научно-исследовательского института (НИИ) системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун.

"В следующем году [планируем завершить разработку]. Это будет новое поколение вакцин, которое на самом деле представляет собой неоантигены. То есть это будет гибридная молекула, в одной молекуле несколько антигенных структур будет. Сейчас мы заканчиваем стадии оценки иммуногенности, реакции иммунной системы", - сказал он.

В соответствии с национальным календарем прививок министерства здравоохранения, на территории России действует схема вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, при которой первую прививку ребенку делают в 3 месяца, вторую - в 4,5 месяца (не ранее чем через 45 дней после первой), третью - в 6 месяцев (также через 45 дней после второй). Существующая коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина требует ревакцинации в 7-14 лет.