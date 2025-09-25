Конкурс патриотической песни "Смуглянка" среди вузов России впервые пройдет в Коми

Для участников готовят насыщенную культурную программу, знакомство с традициями республики

СЫКТЫВКАР, 25 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный конкурс военно-патриотической песни "Смуглянка" с участием студентов из вузов Ассоциации финно-угорских университетов впервые пройдет в Республике Коми, на базе Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина - опорного вуза региона. Его финал состоится в Сыктывкаре 5-7 ноября, сообщили ТАСС в университете.

Конкурс проводится в рамках проекта "Финно-угорский щит России" при грантовой поддержке Минпросвещения РФ по нацпроекту "Молодежь и дети".

"Конкурс "Смуглянка" впервые пройдет в Республике Коми. Он направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи через музыкальное творчество. Объединит студентов из вузов Ассоциации финно-угорских университетов России, создаст пространство для творческого диалога и укрепления межрегиональных связей", - сообщили ТАСС в Сыктывкарском госуниверситете, который выступил организатором конкурса при поддержке вузов-партнеров Ассоциации.

Заявочная кампания продлится до середины октября, но уже на сегодня заявки на участие поступили от Марийского государственного университета, Мордовского государственного университета имени Н. М. Огарева, Петрозаводского госуниверситета, Ямальского многопрофильного колледжа, Коми республиканской академии государственной службы и управления, Колледжа искусств Коми и других, отметили организаторы. В составе жюри конкурса - заслуженные артисты России и Коми, народные артисты республики. Они проведут для участников мастер-классы, чтобы конкурсные номера стали более яркими. "Смуглянка" завершится гала-концертом с награждением лауреатов.

Для участников готовят насыщенную культурную программу, знакомство с традициями республики.

О национальных особенностях

В дни конкурса и в рамках грантового проекта будет организован фестиваль "Защитник Отечества: вчера, сегодня, завтра", в ходе которого представят национальные особенности республик-участниц Ассоциации финно-угорских университетов. Это, к примеру, оленные и лыжные батальоны периода Великой Отечественной войны, о которых знают далеко не все студенты. Будут развернуты экспозиции силовых ведомств, пройдут открытые встречи, лекции и мастер-классы общественных и волонтерских организаций, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.

Планируется развернуть палаточный госпиталь времен Великой Отечественной войны, полевую кухню, тир и лазертаг, выставку-парад дронов, а также представить макеты военной техники и обмундирования солдат, провести мастер-классы по сборке оружия, плетению маскировочных сетей, костюмов, изготовлению окопных свечей. Фестиваль пройдет в Коми в третий раз, но именно в этом году благодаря грантовой поддержке организаторы намерены сделать его более разнообразным и содержательным, добавили в вузе.

В Сыктывкарском госуниверситете обучаются более 7 тыс. студентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры по очной форме. Учебный процесс обеспечивают колледж и 11 институтов, в состав которых входит 43 кафедры. В 2025 году университет ведет прием по 102 образовательным программам бакалавриата и специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и среднего профессионального образования. Ежегодно в университет поступает около 1,5 тыс. человек.