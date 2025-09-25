Студия была открыта рядом с одним из корпусов Мариупольского госуниверситета им. Куинджи недалеко от центра города

МАРИУПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Представители Российского военно-исторического общества (РВИО), Rutube и властей Донецкой Народной Республики (ДНР) открыли в Мариуполе первую в регионе авторскую студию для создания блогерского контента, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Пожалуй, с точки зрения героической истории самого города, это знаковая история. <…> Людей Донбасса не нужно учить патриотизму, с учетом того, что они пережили и что они отвоевали. Для нас очень важно, чтобы голос Мариуполя был услышан полноценно и полновесно", - сказал в ходе церемонии открытия начальник управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

В июне подобная студия была открыта в одном регионе России, соседней Запорожской области. Как отметил Овсиенко, за первые месяцы проекты в этой студии, расположенной в Мелитополе, собрали более 20 млн просмотров. "Величайшее достижение. Этот формат обращения к зрителю, прежде всего к молодому зрителю, этот охват аудитории показывает, что это супервостребованная история", - добавил он.

Как сообщил журналистам заместитель председателя правительства ДНР Александр Ежиков, студия является символом мирной жизни в городах Донбасса, где "на второй план отходят" боевые действия. "С 2014 года Донбасс доказывает всему миру, что мы стоим на своих принципах и никогда не изменим этим принципам. Делом народ Донбасса доказал, что они часть русского мира и стоят на страже справедливости. Очень здорово, что появляется возможность об этом говорить на разных языках по всему миру. Это очень важный посыл всему мировому сообществу, что здесь жизнь восстанавливается, что здесь люди могут созидать и жить свободно", - сказал он на церемонии открытия.

Мэр города Антон Кольцов отметил, что студия станет центром притяжения для творческой молодежи Мариуполя, позволит ей рассказать о восстановлении и развитии города.