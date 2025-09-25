Семье погибшей от нападения хищника женщине будет оказана вся необходимая помощь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Количество оперативных групп реагирования на хищников будет увеличено на Камчатке, охотоведы будут проверять территории детских садов и школ перед занятиями на предмет нахождения хищников. Об этом в Telegram-канале после нападения медведя на женщину написал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Провел оперативный штаб в связи с трагедией, связанной с выходом медведя к школе №3 в Петропавловске-Камчатском. Поручил увеличить количество оперативных групп реагирования, включив в состав представителей МВД. Также туда войдут опытные охотоведы, которые будут круглосуточно дежурить на улицах краевой столицы. Дал поручение организовать тщательный обход территорий вокруг школ и детских садов каждое утро перед началом занятий", - написал глава Камчатки.

Солодов добавил, что семье погибшей от нападения хищника будет оказана вся необходимая помощь.

Утром 25 сентября агрессивный медведь напал на женщину, которая впоследствии умерла в реанимации. Хищник также напал на мужчину - он успел спрятаться в автомобиле, а также толкнул школьника - у мальчика диагностировано сотрясение мозга.