Чернышенко: более 20 тыс. человек поучаствуют в форуме "Мы вместе"

По словам вице-премьера, это внесет дополнительный вклад в достижение задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным в рамках нацпроекта "Молодежь и дети

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Число участников Международного форума гражданского участия "Мы вместе" предварительно превысит 20 тыс. человек. Среди них ожидаются как представители России, так и зарубежных стран, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко со ссылкой на его слова.

С 2 по 5 декабря в Москве пройдет пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе". Это ключевое событие в сфере развития гражданского общества и социального партнерства, которое объединяет десятки тысяч активистов, лидеров общественных инициатив, представителей бизнеса и власти в России и мире.

"Форум "Мы вместе" пятый год объединяет самых активных и социально ответственных людей со всего мира. За это время он перерос из национальной инициативы в главное международное событие, где традиционно подводятся результаты работы масштабного добровольческого движения. Мы ожидаем встретить в Москве более 20 тыс. участников из России и зарубежных стран. Это внесет дополнительный вклад в достижение задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" - вовлечь в добровольчество 45% молодых россиян", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

На форуме будет дан официальный старт Международному году волонтеров в целях устойчивого развития, объявленному Генассамблеей ООН в 2023 году. Форум объединит на одной площадке международных экспертов в области волонтерства, руководителей социальных проектов и представителей органов власти, представителей крупного и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и благотворительных фондов, активистов Движения Первых и участников Премии "Мы вместе" для выработки совместных подходов к развитию добровольчества.

"Международная Премия "Мы вместе" - главная социальная премия страны, которая выявляет и поощряет лучших волонтёров, наставников, социальные проекты, бизнес и регионы, в которых развернуты широкие программы поддержки добровольчества. В этом году получено рекордное количество заявок - 51,8 тыс., из них более 4 тыс. в международном направлении "We are together". В полуфинал вышли 489 социальных проектов, а 1313 стали призерами регионального этапа. В числе полуфиналистов 49 волонтеров, 41 наставник и почти 300 социальных проектов не только регионального, но и федерального масштаба", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Добро.рф. Форум проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети".