На Ставрополье распространили меры по улучшению демографии на одиноких родителей

Комплекс мер повышения рождаемости в регионе включает шесть направлений, в частности, услуги присмотра за детьми до трех лет в студенческих и многодетных семьях

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края включили одиноких родителей в число получателей мер поддержки, направленных на повышение рождаемости в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе краевого парламента.

"Теперь право на меры поддержки распространяется на одиноких родителей, самостоятельно воспитывающих детей", - прокомментировали решение в краевом парламенте.

Комплекс мер повышения рождаемости в регионе включает шесть направлений. В их числе единовременные выплаты беременным студенткам, компенсация половины стоимости обучения в вузе одному ребенку из многодетной семьи, услуги присмотра за детьми до трех лет в студенческих и многодетных семьях.

"Кроме того, закреплено предоставление многодетным семьям услуг пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Такая поддержка одиноких родителей и многодетных семей делает систему оказания помощи более современной и отвечает запросам общества", - цитирует пресс-служба спикера краевого парламента Николая Великданя по итогам заседания.

Также депутаты утвердили расширение в регионе перечня независящих причин, входящих в критерии для оказания социальной помощи малоимущим. В частности, это достижение мужчинами возраста 60 лет, женщинами - 55 лет, осуществление трудовой деятельности, при которой размер среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума, или отсутствие дохода при определенных условиях - признание безработным, очное обучение, наличие инвалидности.

"Мы сделали механизм назначения выплат более прозрачным и исключили спорные ситуации, чтобы поддержка оказывалась адресно и своевременно, в том числе в рамках заключения социального контракта", - прокомментировал Николай Великдань.

В регионе также продлили до конца 2026 года социальные выплаты врачей и среднего медперсонала, которые оказывают не входящую в базовую программу ОМС скорую, первичную, специализированную и паллиативную помощь в государственных медучреждениях.