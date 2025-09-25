Пострадавшая при атаке БПЛА в Саратове находится в удовлетворительном состоянии

В ближайшее время женщину планируют выписать из больницы

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние женщины, пострадавшей в результате атаки БПЛА в Саратове, как удовлетворительное. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков во время брифинга.

"Она была экстренно госпитализирована <...>. В первые же часы после поступления прооперирована. Она находится в настоящее время в удовлетворительном состоянии", - сказал министр.

Он отметил, что в ближайшее время планируется выписать пациентку из больницы. Пока она находится под наблюдением врачей с учетом психоэмоционального состояния, пояснил глава ведомства.

По информации Минобороны РФ, ночью 20 сентября над территорией Саратовской области перехватили и уничтожили 27 беспилотников. Как сообщал губернатор Роман Бусаргин, в результате пострадала женщина. В двух многоквартирных домах в Саратове частично выбило окна, были повреждены несколько автомобилей.