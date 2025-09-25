Президент Турции поинтересовался у французского лидера, как у него дела

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подшутил над французским лидером Эмманюэлем Макроном во время их встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Видеозапись короткого разговора опубликовал интернет-портал Brut.

Эрдоган поинтересовался у Макрона, как у него дела. На что французский лидер ответил, что все хорошо.

"Бывают моменты, когда у него все хорошо", - пошутил турецкий президент.

После лидеры направились на переговоры, где обсудили двусторонние отношения.