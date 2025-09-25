Эрике Владыко может грозить штраф и депортация

БАНГКОК, 25 сентября. /ТАСС/. Пропавшая ранее в Бангкоке россиянка Эрика Владыко просрочила визу, в связи с чем ей может грозить штраф и депортация. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Королевской полиции Таиланда.

"У нас есть информация, что ее виза истекла 22 сентября. При истечении законного срока пребывания иностранного гражданина в Таиланде есть два варианта. Если вы добровольно едете в аэропорт, сообщаете об этом и уплачиваете штраф, то в случае превышения срока пребывания до 30 дней вы не будет внесены в черный список и вам не будет запрещен въезд в Таиланд. Но если виза прострочена в течение длительного времени, нарушитель может быть задержан и отправлен в иммиграционную тюрьму примерно на две недели, пока решаются вопросы с его депортацией", - сказал представитель таиландской полиции.

Согласно законодательству королевства, лицам, превысившим разрешенный срок пребывания в стране более чем на 90 дней, будет запрещен въезд на год. Если иностранец находится незаконно в Таиланде более 1 года, то запрет на въезд уже будет действовать в течение 3 лет, а если более 5, то 10 лет.

Посольство России в Таиланде сообщило 23 сентября, что Владыко была оказана консульская помощь и диппредставительство более не занимается ее поисками, которые велись с 18 сентября. Российские дипломаты организовали встречу россиянки с прибывшей из Владивостока ее матерью. Владыко находилась в Бангкоке вместе с ребенком, которого обнаружили одного в номере гостиницы и передали в приют, откуда его забрала его бабушка. 34-летняя россиянка в течение некоторого времени находилась на курортном острове Самуи, а после поехала в Бангкок, откуда, по словам родственников, перестала выходить на связь.

21 сентября российские дипломаты установили местонахождение Владыко в одном из хостелов Бангкока. На встречу с ней выехал сотрудник консульского отдела, который идентифицировал ее личность. Далее, по словам волонтера Светланы Шерстобоевой, которая занимается в Таиланде поисками попавших в беду российских туристов, Владыко 22 сентября после встречи с матерью покинула хостел и ушла в неизвестном направлении. Таиландская полиция располагает информацией, что в последние дни ее видели в столичном районе Сукхумвит, где она уже ранее останавливалась в гостинице. Этот район знаменит своими ресторанами, барами и ночными клубами и особенно популярен среди иностранных туристов.