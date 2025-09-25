Состояние детей оценивается как средней тяжести

СЫКТЫВКАР, 25 сентября. /ТАСС/. В Республике Коми девять детей доставили в Усть-Куломскую центральную районную больницу после вспышки сальмонеллеза в школах и детских садах района. Состояние их средней тяжести, еще 10 человек лечатся амбулаторно, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Выявлено 19 случаев [сальмонеллеза], 18 из них дети. Девять детей находятся на стационарном лечении в Усть-Куломской ЦРБ, их состояние средней степени тяжести. Десять пострадавших, из них девять детей, находятся на амбулаторном лечении, состояние легкой степени тяжести", - сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Ранее несколько школ и детских садов в Усть-Куломском районе закрыли на карантин по сальмонеллезу. Предположительно, инфекция попала с продукцией "Благояр" Шекснинской птицефабрики, она оперативно изъята из учреждений, сообщал ТАСС глава муниципалитета Сергей Рубан.

Учебная деятельность приостановлена в школах населенных пунктов Кебанъель, Озъяг и для начального звена школы села Усть-Кулом, поскольку старшие дети не питались в школе из-за капремонта. Закрыты детские сады в Усть-Куломе, Носиме, Озъяге и Кебанъеле, куда была поставлена продукция птицефабрики.

Ведется эпидемиологическое расследование. По факту произошедшего проводятся проверки следственного управления СК РФ по региону и прокуратуры республики.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, острая кишечная инфекция зарегистрирована в детских садах №1 и №7 "Голубок" села Усть-Кулом. В материалах от заболевших и контактных обнаружен возбудитель - Salmonella enteritidis. Приняты меры по локализации очага, введен карантин.