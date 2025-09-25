Патриарх Московский и всея Руси также отметил важность вопросов сбережения исторической памяти

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем приветствии к участникам II Форума Всемирного русского народного собора имени Татьяны Щипковой призвал к "духовному осмыслению" вопросов сбережения исторической памяти и сопротивления идеологии нацизма. Текст патриаршего приветствия опубликован на сайте Русской православной церкви.

"Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей II Форума по защите традиционных ценностей имени Татьяны Щипковой "Русский мир против нацизма". Противостояние нацистской идеологии - тема, особенно актуальная в связи с текущими геополитическими событиями. Очевидно, что сегодня продолжает сохранять свою остроту проблема сбережения исторической памяти нашего народа и вместе с тем - противодействия попыткам искажения фактов прошлого. Надеюсь, что в рамках настоящей встречи данные вопросы получат не только научное, но и глубокое духовное осмысление", - говорится в документе.

Предстоятель Русской православной церкви отметил обсуждение на форуме "важных тем" - специальной военной операции, миграционной ситуации и развития отечественного образования. "Решение этих и других актуальных вопросов требует от общества деятельного патриотизма, мужества и твердой нравственной позиции", - добавил он.

В завершение патриарх пожелал участникам форума "плодотворных дискуссий и помощи от Господа в предстоящих трудах".

О форуме

II Форум Всемирного русского народного собора по защите традиционных ценностей имени Татьяны Щипковой "Русский мир против нацизма" проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке губернатора Смоленской области Василия Анохина, в сотрудничестве с Белорусским экзархатом Русской православной церкви. Экспертам форума предстоит определить природу современной нацистской идеологии и выработать рекомендации по денацификации европейского сознания.

Форум проходит на площадке Смоленского государственного университета. ТАСС - главный информационный партнер мероприятия.