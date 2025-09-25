Президент РФ отметил, что креативные индустрии являются неотъемлемой частью жизни общества

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям шестого форума "Российская креативная неделя", отметив, что сегодня креативные индустрии являются неотъемлемой частью жизни общества.

"Открытие этой площадки в 2020 году стало своевременной, востребованной инициативой. Она объединила талантливых, энергичных профессионалов в сфере информационных технологий и компьютерных наук, архитектуры, дизайна, кино и музыки, медиа и рекламы, многих других направлений и гармонично дополняет большую экспертную работу, которая ведется в нашей стране в рамках продвижения креативных индустрий. Сегодня они уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества, динамично растущими секторами отечественной экономики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что, двигаясь вперед и развивая информационные технологии и другие направления, важно опираться на традиции и ценности, на культурное разнообразие многонационального народа России, сохранять исторические корни, которые формируют созидательный потенциал, вдохновляют на творчество.

Президент также отметил, что для открытия новых возможностей в сфере креативных индустрий необходимо развивать инфраструктуру территорий, обеспечивать условия для запуска перспективных проектов.

"Рассчитываю, что ваш форум, проходящий в Национальном центре "Россия", привлечет общественный интерес, а выдвинутые вами идеи найдут свое применение на практике", - добавил Путин и пожелал плодотворного общения и всего наилучшего.