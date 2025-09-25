Глава региона Сергей Аксенов отметил, что подобные инвестиции в будущее формируют у молодежи активную гражданскую позицию

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Свыше 83 млн рублей выделят на реализацию школьных инициатив в рамках школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ) в Республике Крым в 2026 году. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

"На реализацию школьных инициативных проектов в 2026 году планируется выделить более 83 млн рублей. Отмечу, что объем финансирования проектов победителей почти на 25 млн рублей превысил субсидию, впервые выделенную на проведение ШкИБ в 2023 году. Это свидетельствует о высокой заинтересованности правительства Крыма во всесторонней поддержке конкурса и его развитии", - написал он, отметив, что такие инвестиции в будущее формируют у молодежи активную гражданскую позицию, помогают освоить навыки финансовой грамотности и укрепляют социальную сплоченность, что в идет на благо развития всего общества.