ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Денис Паслер распределил 7 млн рублей дотаций территориям, которые достигли наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления. В их числе оказались Березовский, Красноуфимский муниципальные округа, Богданович, Нижняя Салда и Таборинскоий муниципальный район, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Оценка муниципалитетов проводилась по 42 показателям, в числе ключевых - удовлетворенность жителей. <…> 2,3 миллиона рублей получит Березовский муниципальный округ, 1,8 млн рублей - муниципальный округ Богданович, 1,2 млн рублей - Красноуфимский муниципальный округ. По 900 тыс. рублей муниципальный округ Нижняя Салда и Таборинскоий муниципальный район. Общая сумма дотаций составила 7 млн рублей. Деньги будут направлены из областного бюджета", - говорится в сообщении.

Муниципалитеты могут направить эти деньги на ремонт школ и детских садов, поликлиник, домов культуры, строительство спортивных и детских площадок, благоустройство парков, мест отдыха и на другие цели.

"Эффективность работы глав муниципалитетов и их команд мы оцениваем по ключевым сферам: экономическое развитие, образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство и организация муниципального управления. Улучшение этих показателей напрямую влияет на повышение качества жизни людей. Я благодарю и поздравляю команды, которые добились лучших результатов", - приводятся в сообщении слова Паслера.