С момента вхождения региона в состав РФ парламент республики законодательно закрепил дополнительные меры соцподдержки, в частности, компенсацию за оплату жилья и коммунальных услуг

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Порядка 78 млн рублей с начала года направили в Луганской Народной Республике на поддержку 5 тыс. многодетных семей, проживающих в регионе. Об этом сообщил спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

"В республике проживают более 5 тыс. многодетных семей. Только за восемь месяцев 2025 года многодетные семьи воспользовались мерами социальной поддержки на общую сумму около 78 млн рублей", - сказал он в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы", прошедшем в Колонном зале Луганска.

Мирошниченко отметил, что с момента вхождения ЛНР в состав РФ парламент республики законодательно закрепил дополнительные меры соцподдержки многодетных семей, в том числе компенсацию за оплату жилья и коммунальных услуг, оплату проезда в общественном транспорте, покупку школьной одежды.

В Колонном зале Луганска состоялся форум "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы". Цель форума - провести комплексный анализ интеграции ЛНР с РФ после вхождения региона в состав России по результатам референдума 2022 года. В форуме приняли участие депутаты Народного совета (парламента) ЛНР, представители администрации главы ЛНР, общественники, участники специальной военной операции и участники регионального кадрового проекта "Герой Луганщины", главы муниципалитетов республики, председатель Верховного суда ЛНР, избирательной комиссии республики. Параллельно несколько площадок работали в луганском Доме молодежи.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.