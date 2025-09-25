В Астрахани оштрафовали экс-кандидата от КПРФ за инцидент на выборах

Андрей Смирнов повел себя агрессивно на одном из избирательных участков

АСТРАХАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Трусовский районный суд Астрахани назначил штраф экс-кандидату в депутаты Астраханской городской думы от КПРФ Андрею Смирнову после инцидента на избирательном участке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Астраханского областного суда.

Ранее в ходе брифинга председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что Смирнов на одном из участков в Астрахани повел себя агрессивно, пытаясь забрать документы с персональными данными избирателей у секретаря комиссии и схватил за руки женщину - члена УИК. УМВД России по Астраханской области был составлен административный материал по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

"[Смирнову] назначен штраф в размере 5 000 рублей", - сказала собеседница агентства по результатам рассмотрения дела в Трусовском районном суде.

Председатель облизбиркома Владимир Яковлев сообщил, что Смирнов ранее состоял в "группе [Алексея] Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ - прим. ТАСС) и относится к более радикальному крылу местного отделения КПРФ", однако саму партию такие действия не характеризуют.

Голосование в Астраханской области проходило в Единый день голосования: с 12 по 14 сентября. Жители Астрахани выбирали депутатов городской думы, в ряде округов состоялись выборы глав сельских поселений.