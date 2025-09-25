Директор по коммуникациям Запорожской АЭС отметила, что удары происходят во время Глобального атомного форума в Москве

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Попытка ВСУ атаковать Курскую АЭС-2 без какой-либо военной необходимости и во время Глобального атомного форума в Москве - это "откровенное пакостничество и ядерный терроризм". Такое мнение высказала ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Пока мировое атомное сообщество в Москве ищет пути для безопасного и прогрессивного будущего, украинские силы демонстрируют прямо противоположную повестку. Вместо созидания - разрушение. В день работы форума они атаковали дроном строящуюся Курскую АЭС-2 и своими обстрелами держат Запорожскую АЭС на аварийных дизельных генераторах. Это не военная необходимость, а откровенное пакостничество и ядерный терроризм. Пока мир думает о развитии, киевский режим пытается сеять хаос", - сказала Яшина.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ при помощи беспилотника совершили попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, пострадавших нет. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет.

ЗАЭС 23 сентября в десятый раз за время конфликта была переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения в результате огневого воздействия ВСУ. На станции 25 сентября заявили ТАСС, что дать точный прогноз по срокам восстановления линии невозможно, поскольку территория, прилегающая к станции, а также район поврежденной высоковольтной линии продолжают подвергаться обстрелам ВСУ.

В Москве в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ проходит Глобальный атомный форум. 25 сентября там ожидается выступление президента России Владимира Путина и иностранных лидеров. Участие в форуме принимает и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.