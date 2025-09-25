Станции нельзя обстреливать, заявил Михаил Чудаков

МОСКВА, 25 сентября /ТАСС/. Атомные электростанции не защищены от военных действий, обстреливать их нельзя. Об этом ТАСС заявил заместитель гендиректора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков на полях Международного форума World Atomic Week.

"Любую станцию не надо обстреливать. Атомные станции не защищены от войны, и вести там военные действия на площадках нельзя, обстреливать нельзя", - сказал Чудаков.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ при помощи беспилотника совершили попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, пострадавших нет. В Telegram-канале станции сообщили, что радиационный фон на станции находится в пределах нормы.

Чудаков отметил, что необходимо полностью избежать разрушений на любых АЭС.

Во вторник ЗАЭС в десятый раз за время конфликта была переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения в результате огневого воздействия ВСУ. На станции в четверг заявили ТАСС, что дать точный прогноз по срокам восстановления линии невозможно, поскольку территория, прилегающая к станции, а также район поврежденной высоковольтной линии продолжают подвергаться обстрелам ВСУ.

В Москве в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ проходит Глобальный атомный форум. Сегодня там ожидается выступление президента России Владимира Путина и иностранных лидеров. Участие в форуме принимает и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.