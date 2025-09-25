В АСИ назвали популярные направления развития креативных индустрий в регионах

Это модная индустрия, гастрономический туризм и народные художественные промыслы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Модная индустрия, гастрономический туризм и народные художественные промыслы являются тремя наиболее популярными направлениями для развития креативных индустрий в российских регионах. Об этом на пленарном заседании форума "Российская креативная неделя" сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Если говорить о <…> стратегиях регионов, то топ-3 индустрии, на которые сегодня регионы ориентируются, <…> это мода на первом месте, второе - это народные художественные промыслы, что неудивительно, потому что это действительно тот фундамент, <…> из которого вырастают другие индустрии. <…> И гастрономический туризм. Гастрономия тоже, специалитеты наших национальных кухонь", - сказала она.

Кроме того, Чупшева отметила, что сегодня центрами развития креативных индустрий в России выступают не только Москва и Санкт-Петербург, но и другие города - Казань, Красноярск, Томск, Якутск как столица киноиндустрии. По словам главы агентства, несмотря на санкционное давления и связанные с ним ограничения, российский креативный продукт пользуется большим спрос и за рубежом. "Мы интересны миру - <…> мы видим, как интерес к российскому, к русскому, к нашей культуре, к нашим традициям, он усиливается. И я считаю, что ближайшие пять лет - это окно возможностей, которыми мы должны пользоваться, выходя с нашими ценностями на глобальные рынки. И здесь, конечно, большой потенциал у представителей креативных индустрий, креативной отрасли", - подчеркнула Чупшева.

