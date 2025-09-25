В СМИ ранее появилась информация, что ведомство поддерживает введение в обязательную школьную программу по физической культуре компьютерных игр FIFA, Counter-Strike и Dota 2

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ не оказывало поддержку законопроекту, который допускает использование компьютерных игр в школьной программе по физической культуре. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минпросвещения РФ поддерживает введение в обязательную школьную программу по физической культуре компьютерных игр FIFA, Counter-Strike и Dota 2. Также сообщалось, что модуль планируют внедрить в 2026-2027 учебном году на уровне пилотного проекта, а при успешном результате создать нормативы ГТО по фиджитал-спорту, который объединяет кибер- и реальный спорт.

"Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "физическая культура". Разработка таких проектов не ведется", - говорится в сообщении.

В Минпросвещения добавили, что по поручению президента России ведомство расширяет перечень видов спорта в школьной программе по физкультуре, в том числе в виде отдельных модулей.

"Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал-спорта. Школа вправе самостоятельно принимать решение о включении или невключении его в образовательную программу. Вместе с тем, включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается", - уточнили в пресс-службе.