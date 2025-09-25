Добровольцы откачивают воду из подвалов и помогают местным жителям решить бытовые проблемы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) направил дополнительные силы в Дагестан для ликвидации последствий подтопления, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Паводковая обстановка стабилизировалась, но работа по устранению последствий продолжается. Сводная группировка ВСКС из числа добровольцев из ДНР, Дагестана и Ингушетии всесторонне помогает региону справиться с последствиями стихии", - сказали в пресс-службе.

Группировка увеличена до 33 человек. В первую очередь они оказывают помощь инвалидам, пенсионерам, участникам СВО и их семьям, многодетным. Добровольцы откачивают воду из подвалов и помогают решить бытовые проблемы, вызванные стихией. За время работы в регионе откачано более 550 кубометров воды с придомовых территорий, подвалов многоквартирных и частных домов.

"Донецкие студенты-спасатели работают на площадке Северо-Кавказского молодежного образовательного форума "Каспий" платформы Росмолодежь. Там, где вода еще полностью не ушла, добровольцы с помощью мотопомп откачивают воду, чтобы предотвратить возможные последствия, связанные с водоснабжением инфраструктуры", - добавили в ВСКС. Продолжаются работы в Махачкале, где в подвалах частных домов остается вода.

По данным МЧС, в результате ливней в 10 муниципальных образованиях Дагестана произошло нарушение энергоснабжения, его подача восстановлена. Были подтоплены 29 жилых домов, 40 приусадебных участков, 64 участка автомобильных дорог и мост. Нарушалось транспортное сообщение с 37 населенными пунктами.