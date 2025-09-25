В Дагестане в спортивном фестивале примут участие порядка 250 семей

Председатель регионального отделения "Движения первых" в Дагестане Людмила Саидова, что ежегодно в республике создаются порядка 250 новых школьных добровольческих отрядов

ИЗБЕРБАШ, 25 сентября. /ТАСС/. Порядка 250 семей примут участие в финале спортивного фестиваля "Семейная команда", который 8 октября пройдет в Махачкале. Об этом сообщила председатель регионального отделения "Движения первых" в Дагестане Людмила Саидова в студии ТАСС в рамках Молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"8 октября у нас состоится финал спортивного фестиваля "Семейная команда". Все семейные команды съедутся в Махачкалу для того, чтобы уже третий год подряд побороться и выяснить, какие же папа и мама самые сильные, кто самый лучший болельщик из муниципалитета. Ежегодно мы собираем не менее 250 команд и в этом году тоже, думаю, будет не меньше. Этот фестиваль всегда проходит красочно и празднично", - сообщила Саидова.

Она также отметила, что ежегодно в республике создаются порядка 250 новых школьных добровольческих отрядов. "Ежегодно мы создаем не менее 250 новых школьных добровольческих отрядов, и это для нас очень важно. На сегодняшний день добровольцев в Дагестане более 25 тысяч - тех, которые на местах работают регулярно, и цифра увеличивается. Порядка 12 тысяч человек - это те, которые всегда готовы прийти на помощь, какая бы задача не стояла, они всегда готовы", - добавила спикер.

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.