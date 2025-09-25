В Элисте открылась выставка "Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга"

Экспозиция представлена в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова

ЭЛИСТА, 25 сентября. /ТАСС/. Выставка "Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга" открылась в Элисте в рамках III Международного буддийского форума. Экспозиция представлена в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, передает корреспондент ТАСС.

"Эти коллекции впервые <...> объединились именно в стенах нашего музея. Вещи, которые давным-давно создавались, бытовали в калмыцкой степи, и вот через <...> несколько столетий они снова встречаются здесь, у нас. <...> Я хочу прежде всего выразить благодарность <...> всем музеям Санкт-Петербурга, которые хранили, собирали, реставрировали, сохраняли эти удивительные вещи. Эти коллекции сегодня представлены нам", - сказала на открытии выставки директор музея Ирина Мучаева.

Выставка создана при поддержке гранта Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям. В экспозиции представлены музейные предметы из собраний музеев Санкт-Петербурга. Так, из Государственного Эрмитажа на выставке представлены редкие образцы буддийской иконографии, гипсовые раскрашенные пластинки с изображениями образов буддийского пантеона, каменные плиты с изображением ступы, тибетскими и ойратскими мантрами. Российский этнографический музей предоставил полные ламские облачения, предметы быта и ритуальные принадлежности, фотографии представителей калмыцкой знати, музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) - бронзовые скульптуры буддийских божеств, ксилографические доски с ойратским текстом, Институт восточных рукописей РАН - "Алмазную сутру", редкие буддийские рукописи, трактаты и другие письменные источники, связанные с историей и философией буддизма в Калмыкии.

В свою очередь, председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен на открытии выставки отметил, что благодаря III Международному буддийскому форуму Калмыкия стала одним из крупнейших центров мирового буддизма. "Сегодня все внимание буддийского мира сконцентрировано именно на Элисте, и очень хорошо, что этот форум начинается именно с важного, именно с нашей истории, истории буддизма России. И вся эта выставка олицетворяет именно богатую историю буддизма нашей страны", - сказал он.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

