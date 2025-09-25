Омбудсмен рассказала, что никто из курян не болеет тяжелыми заболеваниями

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова находится на связи с Международным комитетом Красного Креста (МККК) по поводу обеспечения всем необходимым вывезенных на Украину жителей Курской области. У курян пока все "более-менее благополучно", сообщила омбудсмен.

"Мы постоянно на связи с Международным комитетом Красного Креста с тем, чтобы понимать, что все необходимое - одежда, питание, медикаменты у них есть, и у нас обратная связь позволяет понимать, что в данной сфере более-менее благополучно", - сказала Москалькова.

Она рассказала, что никто из курян не болеет тяжелыми заболеваниями, все они имеют одежду по сезону, питание получают соответствующее. "Одно время было, когда мы получали информацию о плохом питании, сегодня эта ситуация выровнялась", - добавила омбудсмен.