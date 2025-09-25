В частности, восстановили участок протяженностью около 5 км и оборудовали новым освещением и элементами безопасности

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Дорогу к приграничным селам, пострадавшим от сильных дождей годом ранее, капитально отремонтировали в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в региональном Минтрансе.

"В Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию подъезд от автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Аланией к селениям Верхний и Нижний Курп. Участок проходит там, где расположены социальные объекты. Новый капремонт стал особенно актуален после разрушительных дождей 2024 года, которые повредили дорогу и нанесли ущерб частным домам местных жителей", - сообщили в ведомстве.

Работы провели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Участок протяженностью около 5 км восстановили, усилили дорожное полотно, установили водоотводные лотки и тротуары, оборудовали новым освещением и элементами безопасности.

"Реализация проекта обеспечит надежное транспортное сообщение между населенными пунктами Верхний и Нижний Курп, создаст комфортные условия для жителей и повысит безопасность на дороге. Объект является частью комплексной программы по улучшению инфраструктуры региона, направленной на повышение качества жизни населения и развитие местных территорий", - пояснили в министерстве.