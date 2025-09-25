Москвичам советуют выбирать альтернативные маршруты

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы, в том числе на Сретенке, Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира, на внутренней стороне перед улицей Новый Арбат, на проспекте Мира в районе улицы Эйзенштейна по направлению в центр, на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной, на улице Сретенка. Будьте внимательны, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.