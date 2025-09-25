В лектории гости узнают об операциях по спасению дельфинов и других морских млекопитающих, а также о распространенных признаках, по которым можно определить заболевания у домашних питомцев

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Участники международного фестиваля "Наука 0+", который пройдет в Москве 10-12 октября, смогут научиться реанимировать собак в рамках мастер-классов на площадке Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля "Наука 0+".

Вуз на фестивале выступает организатором одной из десяти тематических площадок, которая получила название "Вселенная ветеринарии и животноводства". Здесь пройдут лекции, экскурсии, выставки и мастер-классы.

"На практических занятиях можно будет попробовать современные ветеринарные технологии: посетители познакомятся с оборудованием клиник и смогут поработать на специальных тренажерах, например, провести реанимацию на модели собаки или освоить навыки постановки катетеров ", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Академия откроет для посетителей виварий с сельскохозяйственными животными, а также Музей анатомии и гистологии животных, где хранится более 1 200 экспонатов. В лектории гости узнают об операциях по спасению дельфинов и других морских млекопитающих, а также о распространенных признаках, по которым можно определить заболевания у домашних питомцев.

"Ветеринарная наука - важная и динамично развивающаяся отрасль сельского хозяйства. <…> Московская ветеринарная академия уже несколько лет с гордостью выступает площадкой фестиваля "Наука 0+", который играет важную роль в популяризации науки и привлечении молодежи к исследованиям. Образование - это единство науки и практики, и именно этот принцип мы последовательно реализуем, сочетая академические знания с реальным профессиональным опытом", - отметил ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина Сергей Позябин, которого цитирует пресс-служба фестиваля.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В столице его организаторами выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Юбилейный, 20-й по счету фестиваль "Наука 0+" пройдет здесь 10-12 октября и будет включать интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и "Эн+". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - Сбер. Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки".

ТАСС - генеральный информационный партнер события.