В Петербурге пройдет конкурс для рестораторов

Мероприятие проводится с целью выявления и продвижения наиболее перспективных гастрономических брендов города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Конкурс лучших брендов гастроиндустрии объявлен в рамках проекта "Петербург гастрономический", сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

"С 2023 года Петербург носит звание кулинарной столицы России. Кроме того, он единственный в стране является креативным городом ЮНЕСКО в номинации "Гастрономия". Гости города приезжают, чтобы посетить определенные рестораны, бары, попробовать блюда локальной кухни и получить необычные гастрономические впечатления. Богатый выбор кулинарных локаций вместе с гастрономическими фестивалями, которые проводятся в Петербурге, являются существенным фактором в конкуренции за туристический поток", - сообщили организаторы.

Петербургских предпринимателей в сфере общественного питания приглашают продемонстрировать свое мастерство, профессионализм и поделиться планами развития. Конкурс проводится с целью выявления и продвижения наиболее перспективных гастрономических брендов города. Лучших выберут в результате открытого голосования и работы конкурсной комиссии в пяти номинациях: "Лучший кондитерский бренд и/или лучшая пекарня"; "Лучшая кофейня"; "Лучший стрит-фуд"; "Открытие года"; "Молодой ресторатор" (участник до 25 лет, который открыл заведение общественного питания).

"Гастрономия - одно из ключевых направлений креативных индустрий Санкт-Петербурга, которое мы активно поддерживаем. В прошлом году отрасль общественного питания выросла на 34,8%, достигнув оборота в 314,3 млрд рублей. Число предпринимателей увеличилось на 6% и составило более 12 тысяч, а работников - на 2%, до почти 52 тысяч человек. Участие в конкурсе - отличная возможность для брендов повысить узнаваемость, найти партнеров и клиентов, а также внести свой вклад в развитие отрасли", - отметил директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Валерий Береснев.

По состоянию на 1 января 2025 года в сегменте общественного питания в Петербурге занято 9 777 предприятий. Из них около 2 000 ресторанов, 3 800 кафе, 900 баров. В прошлом году оборот общепита составил 314,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 34,8% больше, чем в 2023 году.