В 2ГИС появился литературный маршрут "Наш Есенин. 130"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Геосервис 2ГИС представил пользователям литературный маршрут к 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. В нем объединены знаковые места, связанные с жизнью поэта в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. Экскурсия создана в рамках проекта "Наш Есенин. 130".

"Москва - особенный город в творчестве Сергея Есенина. Именно здесь он начал большой путь в мир поэзии, а позднее и вовсе увековечил образы столицы в своих произведениях. Всегда интересно узнать, как жили и чем вдохновлялись признанные гении, поэтому к юбилею Есенина мы создали маршрут, объединяющий важные для поэта точки на карте города", - поделился инициатор проекта, писатель Александр Вулых.

Он подчеркнул, что в разработке маршрута принимали участие гид-историк и автор литературных прогулок Алиса Крылова, а также Московский государственный музей С. А. Есенина. Маршрут включает в себя восемь локаций, которые рассказывают о первых художественных акциях и местах выступлений представителей литературного течения имажинизм, одним из которых был Есенин, а также о домах, где жил поэт, его друзьях, соратниках и женщинах.

Как сообщили в пресс-службе, во время литературной прогулки участники смогут узнать, где находились кафе "Стойло Пегаса" и "Книжная лавка имажинистов", как Московский драматический театр им. А. С. Пушкина связан с созданием цикла стихотворений "Любовь хулигана", какая московская улица была любимой у Есенина и множество других фактов из его жизни.

О проекте

"Наш Есенин. 130" - проект, созданный в честь 130-летия Сергея Есенина, которое отмечается в 2025 году. Он включает в себя два направления: открытый национальный конкурс "Наш Есенин. 130" и создание антологии под названием "Страна поэта". Конкурс, организованный при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК Росконцерт, нацелен на современное переосмысление наследия поэта с использованием различных художественных средств. Антология "Страна поэта" соберет как существующие, так и новые переводы произведений Есенина на языки народов России. Официальный старт мероприятий проекта состоялся в июне 2025 года на XI Книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. Генеральным партнером проекта выступает Сбер.