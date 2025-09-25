ЛНР выделили 11,7 млн рублей на службу информирования жителей "122"

Служба будет работать как бесплатный канал для телефонных обращений по вопросам социальной сферы, здравоохранения и образования

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделил Луганской Народной республике 11,7 млн рублей на оборудование для телефонной службы "122", предназначенной для информирования граждан по социальным вопросам. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Для запуска в ЛНР службы "122" установят необходимое оборудование. Из федерального бюджета на эти цели выделили более 11,7 млн рублей. <...> Сейчас служба функционирует на федеральных мощностях, но до конца 2025 года она будет работать полноценно в нашем субъекте. Это позволит значительно повысить качество предоставляемых услуг и улучшить доступность информации для жителей ЛНР", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве региона, служба "122" будет работать как бесплатный канал для телефонных обращений по вопросам социальной сферы, здравоохранения, образования, получения государственных услуг и прохождения службы в ВС РФ.