Всего в регионе действует около 50 льгот для участников спецоперации

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Липецкого областного совета утвердили законопроект, освобождающий от транспортного налога всех участников СВО. Ранее такая льгота распространялась только на участников боевых действий и членов семей погибших бойцов, сообщила пресс-служба парламента.

"В Липецкой области всех участников спецоперации освободят от транспортного налога. Такой законопроект по инициативе губернатора региона сегодня на сессии единогласно поддержали депутаты Липецкого областного совета. Ранее меры поддержки охватывали только ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов СВО. Теперь от уплаты транспортного налога освобождаются все участники специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Принятие дополнительных законодательных мер поддержки для участников СВО и членов их семей председатель облсовета Владимир Сериков назвал безусловным приоритетом для органов власти всех уровней, отметив, что очередная сессия парламента просто не могла пройти без этого.

Кроме упомянутой меры, депутаты поддержали еще одну инициативу губернатора - сделать бессрочными все меры поддержки для членов семей погибших бойцов. Ранее они пользовались льготами в течение года с момента трагического события. "У нас широкий пакет мер, направленный на поддержку военнослужащих и их близких. Наш долг - окружить заботой каждую семью, которая потеряла своего защитника", - цитирует пресс-служба Серикова.

Всего в регионе действует около 50 льгот для участников специальной военной операции. Более десяти из них приняты для поддержки семей погибших военнослужащих, в том числе ежегодная социальная выплата детям, бесплатный проезд, предоставление жилищных участков под ИЖС, бесплатное питание в школах и средне-специальных учебных заведениях, ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца. Все они теперь станут бессрочными.

Кроме того, депутаты одобрили продление единовременной региональной выплаты военнослужащим при заключении контакта с Минобороны. В настоящий момент в Липецкой области она составляет 600 тыс. рублей.