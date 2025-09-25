Кардинале похоронят в Париже 30 сентября

Семья актрисы просила парижан не приносить цветы на похороны, а вместо этого сделать пожертвование в ее фонд, созданный для поддержки артистической молодежи

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Франко-итальянская кинозвезда Клаудиа Кардинале будет похоронена 30 cентября в Париже. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на ее импресарио Лорана Саври.

Прощание пройдет в старинной церкви Сен-Рош в историческом центре французской столицы. Семья актрисы просила парижан не приносить цветы на похороны, а вместо этого сделать пожертвование в фонд Клаудии Кардинале, созданный для поддержки артистической молодежи.

Актриса Клаудиа Кардинале умерла в возрасте 87 лет в среду в коммуне Немур близ Парижа, где проживала последние годы. Причины ее смерти не уточняются, однако Саври сообщил, что она умерла "в окружении своих детей".