НОВЫЙ УРЕНГОЙ /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 25 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди специалистов нефтегазовой отрасли "Нефтегазовый Олимп" состоялась в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент ТАСС.

В этом году в 1,5 раза выросло число конкурсантов, в Новый Уренгой приехали более 300 человек.

"Рад приветствовать вас на подведении итогов всероссийского конкурса персонального мастерства "Нефтегазовый Олимп". Это действительно была битва лучших из лучших. <…> Участники, вы - действительно профессионалы своего дела, вы показали свое мастерство, и этот этап вашей жизни, я уверен, станет трамплином дальнейшего карьерного роста", - сказал на церемонии награждения замгубернатора округа‚ директор департамента природных ресурсов и экологии региона Андрей Гаранин.

Конкурсанты соревновались в семи номинациях: "Лучший оператор по добыче нефти", "Лучший оператор по добыче газа", "Лучший промысловый геолог", "Лучший технолог по добыче нефти", "Лучший технолог по добыче газа", "Лучший лаборант химического анализа", "Лучший слесарь по ремонту технологических установок". И по трем студенческим номинациям: "Лучший оператор по добыче газа", "Лучший оператор по добыче нефти", "Лучший бурильщик". "Растет география конкурса, <…> растет и уровень профессионального мастерства, и участники нам его продемонстрировали. Я желаю всем здоровья, успехов, карьерного роста и движения только вперед", - сказал глава города Новый Уренгой Антон Колодин на церемонии награждения.

В номинации "Лучший оператор по добыче нефти" победителем стал сотрудник ООО "Газпромнефть-Заполярье" Леонид Казаков, в номинации "Лучший лаборант химического анализа" - сотрудница ООО "Ачим девелопмент" Наталья Мощеникова, в номинации "Лучший оператор по добыче нефти" среди студентов - обучающийся "Новоуренгойского многопрофильного колледжа" Кирилл Молоденков. Победители получили чеки на денежные призы: 300 тыс. рублей, 200 тыс. рублей и 100 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно. Студенты - награды в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей соответственно. Мастерство конкурсантов оценивало компетентное жюри из ветеранов отрасли, опытных специалистов, представителей образовательных учреждений и экспертов.

О конкурсе

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Нефтегазовый Олимп" проходит в Новом Уренгое с 23 по 25 сентября. В этом году на конкурс приехали более 300 человек, количество участников увеличилось и стало рекордным: в 2024 году в конкурсе принимали участие около 150 человек из 25 компаний. Цель конкурса - поднять престиж рабочих профессий и стимулировать профессиональный рост сотрудников.