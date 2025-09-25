Путин отметил вклад буддийской общины в гармонизацию межнациональных отношений

Глава государства рассчитывает, что участники III Международного буддийского форума обсудят глобальные вопросы, "стоящие сегодня перед всеми мировыми религиями, человечеством в целом"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам III Международного буддийского форума, подчеркнув вклад буддийской общины в гармонизацию межэтнических и межрелигиозных взаимоотношений.

"Ваша встреча, собравшая видных религиозных, общественных деятелей, экспертов и ученых, проходит в Элисте, которая отмечает в этом году свое 160-летие. Здесь, в Калмыкии, исторически сильны духовные традиции буддизма, и регион по праву является одним из его крупнейших центров в Европе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Сегодня буддийская община России бережно хранит бесценное духовное наследие предков, их самобытное искусство и обычаи, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога", - подчеркнул Путин. Он добавил, что сообщество также укрепляет семейные ценности, воспитывает молодежь, восстанавливает древние и строит новые обители, создает просветительские и образовательные проекты. Президент уверен, что буддийская община готова рассказать о своем богатом опыте участникам форума и гостям из-за рубежа.

Глава государства рассчитывает, что участники мероприятия обсудят глобальные вопросы, "стоящие сегодня перед всеми мировыми религиями, человечеством в целом", обменяются мнениями по важнейшим и актуальным цивилизационным, философским, гуманитарным проблемам, а также наметят цели по развитию буддизма, буддийской культуры, философии и практики, укреплению международного сотрудничества между буддийскими организациями.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.