Занятия проводятся во втором крыле, которое не пострадало

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Занятия в Форосской средней школе имени А. С. Терлецкого в Республике Крым, поврежденной при атаке БПЛА, возобновились в четверг, сообщили ТАСС в республиканском министерстве образования, науки и молодежи.

"Дети вернулись сегодня в школу, они рады, что продолжают обучение", - сообщили в пресс-службе.

Занятия проводятся во втором крыле, которое не пострадало. Так как в Форосской школе атакой был поврежден пищеблок, питанием учащихся обеспечит Симеизская средняя школа, которая также находится в Ялте. Для приема пищи выделено специальное помещение, где одновременно смогут разместиться более 60 человек (ранее сообщалось, что всего в школе учатся 208 ребят).