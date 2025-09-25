В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников до 1 апреля

Решение принято 25 сентября на заседании президиума регионального правительства

ТВЕРЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продлили в Тверской области до 1 апреля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Тверской области до 1 апреля 2026 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов. Решение принято 25 сентября на заседании президиума регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени", - говорится в сообщении.

Для нарушителей воздушного пространства - граждан, должностных или юридических лиц - предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев уголовная. Антитеррористическая комиссия в Тверской области разработала алгоритм действий при обнаружении БПЛА. "Прежде всего необходимо сообщить о нем по телефону "112" или в дежурные службы УМВД России по Тверской области по номеру 102, УФСБ России по Тверской области по телефону 8(4822) 32-13-61", - пояснили в пресс-службе.

На заседании также принято решение о продлении до 20 апреля 2026 года запрета на использование и применение пиротехнических изделий. Запрет на запуск пиротехники действует с 27 декабря 2024 года на территории всей Тверской области, он распространяется как на граждан, так и на организации. Исключения составляют хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. "Штраф для граждан за нарушение установленного запрета на использование пиротехники - до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.