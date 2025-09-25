Победителем стала семья Домородовых - команда "Амовцы" из Волгоградской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской игры "Семейная зарница" состоялась в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Защитники Отечества".

"В Волгограде завершились финальные состязания Всероссийской игры "Семейная зарница", объединившей 24 команды из восьми федеральных округов страны, включая ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Торжественная церемония закрытия <...> состоялась в музее-панораме "Сталинградская битва". По итогам победителем Всероссийской игры <…> стала семья Домородовых - команда "Амовцы" из Волгоградской области. Второе место заняла семья Никольских - команда "Т-34" из Республики Алтай. Третьей стала семья Семеновых из Чувашской Республики - команда "Патриоты Цивильска", - отметили там.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ и председатель фонда Анна Цивилева выступила с обращением по случаю завершения игры. "Участники Всероссийской игры "Семейная зарница" не только показали свои навыки и умения, проявили силу и мужество, но и еще раз доказали, что сообща можно преодолеть любые трудности. Крепость семейных уз - важнейшая ценность нашего современного общества, поэтому "Семейная зарница" стала не просто испытанием на ловкость и скорость. Это символ преемственности поколений, важности сохранения и передачи исторической памяти о славном прошлом нашей страны, ее культуре и традициях", - отметила она.

В рамках Всероссийской игры "Семейная зарница" команды прошли курсы подготовки по основам выживания, управлению БПЛА, оказанию первой помощи и огневой подготовке. Команды приняли участие в состязании "Путь защитника", а также в творческом конкурсе. Кульминацией стала военно-тактическая игра на местности, в рамках которой семейные команды "Волга" и "Ахтуба" вместе выполняли специальные задания.