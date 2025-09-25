Заместитель генерального директора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева упомянула корпоративную и техническую академии, которые "обеспечивают постоянное развитие сотрудников и высокий уровень квалификации для решения поставленных задач"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 250 тематических классов проекта "Школа Росатома", в том числе "Атомклассов", действует в российских городах. Об этом рассказала заместитель генерального директора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева на Мировой атомной неделе.

По ее словам, госкорпорация за 15 лет выстроила устойчивую образовательную экосистему. "Работать мы начинаем с детских садов. Более 250 "Атомклассов", "Инженерных классов", "Менделеевских классов" - все это мы называем "Школа Росатома". Отдельно, конечно же, это наши опорные вузы - это лучшие университеты стран и наши партнерские вузы, не только в России, но и за рубежом - их больше 30. 11 профессионалитетов, которые обеспечивают нашу отрасль высокопрофессиональными студентами и более 2 200 иностранных студентов, которые тоже являются частью нашей большой семьи Росатома", - подчеркнула она в ходе сессии "Кадры 2030: навыки будущего, ценности молодежи, инновации".

Кроме того, она упомянула корпоративную и техническую академии, которые "обеспечивают постоянное развитие сотрудников и высокий уровень квалификации для решения поставленных задач".