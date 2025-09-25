В Московском зоопарке один из капибарят родился слабым

Сейчас состояние стабилизировалось и детеныш начал прибавлять в весе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Один из двух детенышей капибары, которые родились в Московском зоопарке, был слабый, но сейчас его состояние стабилизировано. Об этом сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Второй детеныш капибар родился слабенький. Завсектором оставалась с ним первое время после рождения и ухаживала, следила, чтобы кушал. Сейчас состояние стабилизировалось и он начал прибавлять в весе, но мы держим на контроле", - написала Акулова в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, два малыша появились на свет у многодетной капибары Малой в Московском зоопарке вечером 18 сентября. Пол новорожденных можно будет определить спустя несколько месяцев.