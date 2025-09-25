Премьера нового сезона состоится в онлайн-кинотеатре Wink

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьера второго сезона сериала "Ландыши" состоится в самом начале 2026 года. Сейчас заканчиваются съемки, параллельно идет пост-продакшен, сообщила генеральный продюсер Института развития интернета (АНО "ИРИ") Елена Лапина на презентации нового сезона ИРИ.

"Сейчас заканчиваются съемки, параллельно идет пост-продакшен, потому что в самом начале 2026 года проект уже должен выйти", - сказала она.

Продолжение сериала получило название "Ландыши. Вторая весна". Производством второго сезона вновь займется компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ студией" при поддержке ИРИ, АНО "Таврида. Арт" и контент-студии "Юг. Кино". Режиссером сериала "Ландыши. Вторая весна" выступает Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.

Премьера нового сезона состоится в онлайн-кинотеатре Wink. К своим ролям в продолжении вернутся Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Екатерина Эссен. Также к проекту присоединятся Дмитрий Блохин, рэпер ST (Александр Степанов) и другие.

Премьера первого сезона сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" состоялась 1 января 2025 года. С момента премьеры в январе 2025 года проект на всех платформах набрал более 100 миллионов просмотров.