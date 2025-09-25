В 2025 году в регион переехали более 1,4 тыс. человек из европейских стран

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области, которая граничит сразу с двумя странами блока НАТО - Эстонией и Латвией, предложили создать на территории региона единый ресурсный центр, на базе которого будет проводиться обучение уполномоченных по работе с переселенцами. С таким предложением выступила уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская на секции "Сохранение и продвижение культурных и духовных ценностей Российской Федерации в контексте глобальных вызовов" в рамках X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в Великом Новгороде.

"За этот год мы наработали колоссальный опыт работы с переселенцами всех категорий. Наработали большой пакет региональных практик, которые вошли в сборник лучших региональных практик по версии Агентства стратегических инициатив, и стали одним из пилотных регионов по работе с репатриантами. Мы предлагаем объединиться именно на Псковской земле: создать ресурсный центр, на котором мы могли бы провести обучение будущих уполномоченных региональных работе с переселенцами, потому что очень важна работа не кабинетная, а именно в поле, непосредственный контакт человека с человеком. Только пропуская чужую боль через сердце, можно помочь и правильно принять решение, как помочь человеку", - сказала Полонская.

Она отметила, что в 2025 году в Псковскую область переехали более 1,4 тыс. человек из европейских стран. "Россия - государство, сохраняющее и защищающее традиционные семейные ценности, культуру и историческую память. Это является первым и главным основанием для переезда иностранцев в Россию. <..> Практически каждая семья с первых дней пребывания в нашем регионе приходит в православный храм и находит в приходе храма поддержку. Каждое воскресенье со всеми переселенцами мы ходим в храм, это наш самый главный элемент в том числе и социально-культурной адаптации каждой семьи", - добавила Полонская.