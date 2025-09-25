Мероприятия продлятся до 28 сентября

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Всероссийский туристический форум "Открытый Дагестан" и Международный фестиваль народных художественных промыслов "Хранители традиций" открылись в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

Выступая на торжественном открытии мероприятий, председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что турфорум станет площадкой обсуждения актуальных вопросов, развития туристической отрасли и установления партнерских отношений между органами госвласти, представителями бизнеса и общественными организациями республики и регионов России.

"Развитие туризма в Дагестане является одним из приоритетных направлений нашей деятельности, поскольку республика обладает значительным потенциалом для привлечения туристов из различных регионов России и зарубежных стран. Этому способствуют уникальное природное разнообразие, богатое историческое и культурное наследие, а также самобытные народные художественные промыслы. Для реализации поставленных задач проводится активная работа по развитию туристической инфраструктуры. Возводятся новые гостиничные комплексы, модернизируется транспортная сеть, создаются условия для активного и экологического туризма. Особое внимание уделяется сохранению и популяризации народных художественных промыслов, которые являются неотъемлемой частью нашей культурной идентичности и привлекают туристов, заинтересованных в подлинных и уникальных впечатлениях", - сказал Абдулмуслимов.

Форум и фестиваль продлятся до 28 сентября и проводятся в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при поддержке администрации Махачкалы. Организатором выступает Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

