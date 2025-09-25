Глава Республики Саха отметил, что креативные индустрии в регионе способствуют выходу субъекта на международные медиарынки

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Креативные индустрии должны служить инструментом экспорта идеологических смыслов в Якутии. Такое мнение выразил глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев в ходе VI Федерального форума-фестиваля "Российская креативная неделя".

"У Якутии сейчас стоит задача - превратить отрасль креативных индустрий в элемент экспорта, причем экспорта не только денежного, хотя это тоже очень важно, но и экспорта идеологического", - сказал он.

Он отметил, что креативные индустрии в регионе способствуют выходу субъекта на международные медиарынки. "Мы ставим задачу, чтобы Якутия вышла на глобальные рынки, как один из форпостов, авангардов российского влияния на Глобальный Юг. И не только на Глобальный Юг, но и на Запад, чтобы они смогли встать на путь праведный, а для этого нужно коммуницировать сегодня", - добавил он.

По словам Николаева, креативные индустрии смогут установить трансляцию традиционных ценностей и связать страны "на одном языке". "Нам надо научиться говорить о традиционных ценностях. И мы поняли, что через креативную экономику и креативные индустрии это можно сделать", - подчеркнул он.

Форум-фестиваль "Российская креативная неделя" проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре "Россия". ТАСС - генеральный информационный партнер.