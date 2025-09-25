Церемония вручения II Национальной премии имени В. И. Кулакова "Навстречу жизни" состоится 26 сентября 2025 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премия "Навстречу жизни" будет вручена лучшим врачам в области акушерства, неонатологии и репродуктивной медицины 26 сентября в Москве в рамках Всероссийского форума "Мать и дитя". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова.

"26 сентября 2025 года в Москве в рамках XXVI Всероссийского форума "Мать и дитя" - масштабного авторитетного мероприятия, проводимого при поддержке Минздрава России, состоится церемония вручения II Национальной премии имени В. И. Кулакова "Навстречу жизни". Премия отмечает выдающиеся достижения акушеров-гинекологов, репродуктологов и неонатологов - тех, кто каждый день борется за здоровье женщин, их право быть матерями, дает шансы на жизнь и сохраняет здоровье тысячам детей", - говорится в сообщении.

Премия будет вручаться в номинациях "Операция, спасшая жизнь" - за выполнение сложной (уникальной) операции, сохранившей жизнь и здоровье женщине и/или ребенку, "Время героев" - за исключительное мужество и самоотверженность при оказании помощи матери и новорожденному в условиях боевых действий, "Рождение" - за ведение беременности у женщины с крайне тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией, закончившейся рождением здорового ребенка.

Также специалистам будут вручаться премии в номинациях "У истоков жизни", "За верность профессии", "Важен каждый ребенок", "Учитель 2025", "Будущее профессии", а учреждения смогут стать лауреатами в номинациях "Перинатальный центр 2025", "Открытие 2025" и "Кафедра 2025".