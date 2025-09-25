Каждый второй ученый в стране моложе 40 лет, отметил замглавы ведомства Денис Секиринский

ПЯТИГОРСК, 26 сентября./ТАСС/. Среди научных руководителей в России все больше молодых ученых. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский на Первой всероссийской школе молодых ученых "Наука и технологии в СССР" в Центре знаний "Машук".

"Сегодня главный ресурс - люди. Российская наука - одна из самых молодых в мире. Каждый второй ученый моложе 40 лет, при этом сохраняется еще старшее поколение. <...> Молодость, энергия молодости и опыт более старшего поколения, дают очень хороший синергетический эффект", - сказал Секиринский.

По его словам, формируемые инструменты поддержки направлены на сохранение преемственности в науке.

"Например, стипендия президента для аспирантов. <...> И в конкурсе на эту стипендию участвует одновременно и аспирант, и его научный руководитель. Это позволяет формировать научные школы вокруг наиболее результативных и эффективно действующих ученых. Хочу, кстати, отметить, что среди этих научных руководителей все больше тоже молодых людей, которые выращивают вокруг себя целые направления, это важно", - добавил Секиринский.